هبوط أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام

صراحة – وكالات : هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف في تعاملات اتسمت بالهدوء يوم الاثنين بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام بمناسبة عيد القيامة.

وتراجعت أسعار تعاقدات خام برنت القياسي 49 سنتا إلى 55.40 دولار في الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد ارتفعت عند إغلاق يوم الخميس قبل أن تؤدي العطلة إلى إغلاق معظم الأسواق الرئيسية ثلاثة سنتات إلى 55.89 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 52.71 دولار. وكانت الأسعار قد ارتفعت سبعة سنتات إلى 53.18 دولار للبرميل يوم الخميس.