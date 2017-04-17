تقنية جدة تدشن تقني وافتخر في نسخته الثانية

صراحة-الرياض:برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة تدشن الكلية التقنية بمحافظة جدة الأربعاء القادم معرض تقني وافتخر في نسخته الثانية والذي سيستمر خلال الفترة من 22 الى 25/7/1438هـ بمجمع الرد سي مول التجاري ، ويهدف المعرض الى تعريف المجتمع بثقافة وبرامج العمل التقني والمهني .

وثمّن عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي دعم سموه الكريم ورعايته للمعرض معربا عن شكره وتقديره على هذا الدعم المتواصل لبرامج وفعاليات الكلية في مختلف المجالات والتي تعكس اهتمام سموه وحرصه على تحفيز ودعم أبنائنا المتدربين في مختلف التخصصات والانشطة.

وأضاف السريعي بأن هذا المعرض سيدشن يوم الأربعاء القادم ولمدة أربعة أيام في نسخته الثانية بمجمع الرد سي مول التجاري بعد ان حقق المعرض العام الماضي نجاحا باهرا وخلق قاعدة تواصل بين مخرجات الكلية وافراد المجتمع كما ساهم بشكل مباشر في تعريف المجتمع برسالة واهداف ومخرجات الكلية في مختلف التخصصات .

وتابع القول بأن الكلية التقنية بمحافظة جدة وهي تنظم هذا المعرض بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاعات ذات العلاقة ستعمل جاهدة في تحقيق كافة الأهداف والتطلعات من خلال منظومة عمل وشراكات استراتيجية مستمرة مع قطاعات سوق العمل .

وقال السريعي بأن المعرض ستشارك به عدد من قطاعات الاعمال وجميع اقسام وتخصصات ومراكز الكلية وكذلك عرض لابتكارات المتدربين والمنتجات التي صممها المتدربين من خلال منظومة التدريب الإنتاجي إضافة الى المسرح التفاعلي والألعاب الترفيهية للصغار والكبار حيث يتخللها أسئلة ثقافية متنوعة وجوائز للحضور كما سيكون هناك مرسم تقني لاكتشاف المواهب لدى الأطفال وتحليلها من قبل فريق متخصص يرشـــدهم إلـــى أقـــرب التخصصـــات لهـــم بنـــاء علـــى ميولهـــم كما ستقام على هامش المعرض دورات عن السلامة والاسعافات الأولية .

ودعا السريعي الأسر وطلاب المدارس الى زيارة المعرض والذي سيكون مفتوحا على فترتين : الأولى من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا والثانية من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساء