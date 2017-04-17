(( ClinicalKey )) أحدث خدمة طبية إلكترونية تطلقها مستشفى الملك فهد بجدة

صراحة-الرياض:في محاولة لمواكبة التطور العلمي المتلاحق بما يتماشى مع أحدث الأساليب العلمية لتجويد الخدمات الصحية ، و ذلك من خلال الخطة الاستراتيجية العامة للتطوير التي تضعها وزارة الصحة ، كما لا يتوقف دور مستشفى الملك فهد عند هذا الحد فقط ، بل يمتد دورها لتدريب الكوادر الطبية بالمستشفى وكذلك هي مرفأ التدريب لطلاب الكليات الطبية بتخصصاتها المختلفة .

و في هذا الإطار تسعى المستشفى للتطوير المستمر سواء من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة و تطوير كفاءة الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى ، حيث أنه في ظل الثورة التكنولوجية لم تكن المستشفى بعيدة عن ذلك حيث تطلق مستشفى الملك فهد بجدة محرك بحث طبى يسمى (( ClinicalKey )) و هو عبارة عن مرجع طبي للحلول التي تدعم التعليم السريري و القرارات السريرية حيث أنه يجعل من السهل الوصول للمعلومة و التطبيقات ذات الصلة .

و يدعم نظام (Windows) و (Mac) و يتوائم مع مختلف الشاشات ، بما في ذلك الأجهزة اللوحية الذكية و الخلوية ، مما يسمح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات في أي مكان .

و تعود أهمية محرك البحث الطبي إلى أنه يسمح بتعليم و رعاية أفضل من خلال تقديم إجابات سريعة موجزة و الدليل عليها في أي وقت كان ، كما يساعد على تمكين المستخدمين من إيجاد و تبادل الإجابات الطبية السريرية بسرعة و سهولة من خلال توفير إمكانية الوصول للمحتوى الطبي المتاح الأكثر تميزاً و ثقة ، إلى جانب تميزه بخاصية البحث الذكي حيث أنه محرك البحث الأكثر سهولة لأنه في الواقع يفهم المصطلحات الطبية ، و المختصرات و الإجراءات ، حيث أنه عند البدء في البحث يدرك البحث الذكي فوراً معنى مصطلحات البحث ، و يعرض الإقتراح الآلي الأفكار و الإختصارات ذات الصلة و العلاقة بمجال البحث المراد.

كما يحتوى محرك البحث ClinicalKey على 30 تخصص طبى و جراحي مختلف و يتم فهرسته يومياً، و كذلك يحتوي على ما يعادل ١٠٠٠ كتاب و عدد كبير من المجلات و المقالات و الصور و الفيديوهات لعمليات جراحيه ، مما يمكّن جميع منسوبي المستشفى بإستخدام محرك البحث و الذي سوف يخدم الأبحاث العلمية والسريرية .

و تعتزم إدارة المستشفى عقد عدد من الدورات التدريبية على مدار يومين خلال الأسبوعين القادمين لشرح آلية البحث العلمي بواسطة البرنامج و مزايا البرنامج و الذي سوف يمثل نقلة نوعية على مستوى الخدمات الطبية و الأبحاث العلمية بالمستشفى .