انجاز 75% من مشروع سفلتة وارصفة وانارة مخططات منحة خادم الحرمين الشريفين

صراحة-نجران:تواصل أمانة منطقة نجران العمل بمشروع سفلتة وارصفة وانارة الشوارع الرئيسية لمخططات منحة خادم الحرمين الشريفين ” مرحلة اولى “بتكلفة إجمالية تقدر بـ ( 28,996,259 ) ريال.

وأكد امين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن الامانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الاحياء وفق خطط استراتيجية ودراسات واوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته .

مشيراً بان منطقة نجران تشهد قفزة في المشاريع التنموية البلدية.

من جانبه ذكر وكيل الامين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش ان المشروع عبارة عن سفلتة وارصفة وانارة للشوارع الرئيسية بمخطط حي الجامعة حيث بلغ طول الشوارع المنفذة 9.5 كم ويجري العمل حاليا بالشوارع المتبقية بطول 3 كم وبلغت نسبة انجاز العمل في المشروع 75% .

مبيناً بأن الأمانة تسعى لبذل اقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال حيث تقوم بتطوير آليات تنفيذ الاعمال بصورة متسمره وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف .