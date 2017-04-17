تعاوني سلطانة ينظم كلمات في وجوب لزوم السنة والتحذير من البدعة

صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي سلطانة بمدينة الرياض عددا من الكلمات الوعظية والإرشادية خلال شهر رجب يلقيها مجموعة من الدعاة وطلبة العلم في بعض المساجد والجوامع الواقعة ضمن نطاق عمل المكتب . ففي اليوم الثاني والعشرون من الشهر يلقي الدعاة بعد صلاة المغرب كلمات في تفسير قوله تعالى :(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم)، حيث يلقي الكلمة إبراهيم بن عبدالرحمن الحسين، في جامع الملك عبدالعزيز بحي شبرا، منصور بن عبدالله آل عتيق، في مسجد المحمود بحي سلطانة، ونايف بن سيف القحطاني، في جامع الملك سلمان بن عبدالعزيز بحي عتيقة، وعبدالعزيز بن أحمد الدريهم، في مسجد دليل بنت فلاح بحي عتيقة . وأما بعد صلاة العشاء من اليوم نفسه فيلقي الكلمة إبراهيم بن عبدالرحمن الحسين، في مسجد الشهداء بحي شبرا، وأحمد بن صالح الخليف، بجامع الشواعر بحي عتيقة . وفي اليوم نفسه يلقي الدعاة بعد صلاة العشاء كلمة بعنوان : ( وجوب لزوم السنة النبوية والتحذير من البدعة )، حيث يلقي الكلمة حسين بن بداح القحطاني، في مسجد إمام الدعوة بحي السويدي، وظافر بن زيد آل ظافر، في جامع علي بن أبي طالب بحي الحبونية، وعبدالعزيز بن أحمد الدريهم، في جامع الشيخ عبدالرحمن الحمدان بحي عتيقة، ومبارك بن عبدالعزيز القميزي، في مسجد ابن صالح بحي شبرا، ونايف بن سيف القحطاني، في مسجد سعد بن معاذ بحي عتيقة، ويلقي الكلمة بعد آذان العشاء سعد بن محمد بن قعود، في مسجد أسواق القدس بحي عتيقة . وفي اليوم السادس والعشرون من الشهر يلقي الدعاة بعد صلاة المغرب كلمات في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رغب عن سنتي فليس مني )، حيث يلقي الكلمة أحمد بن محمد السلمان، في مسجد الصديق بحي سلطانة، وفهد بن إبراهيم الجمعة، في مسجد ابن خميس بحي شبرا . وأما بعد صلاة العشاء من اليوم نفسه فيلقي الكلمة إبراهيم بن سعد الجلعود، في مسجد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود بحي اليمامة، وإبراهيم بن محمد الفرحان، في مسجد العريفي الدائري، وحمد بن عبدالعزيز الجبرين، في الجامع الكبير بحي اليمامة، وخالد بن محمد الدمجان، في مسجد زيد بن حارثة بحي شبرا، وراشد بن سعد المطوع، في جامع سلطانة الشرقي بحي سلطانة، وسعد بن عبدالله العريفي، في مسجد ابن عياف بحي سلطانة .وفي اليوم نفسه يلقي الدعاة بعد صلاة العشاء كلمة بعنوان : ( وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم) ، حيث يلقي الكلمة سليمان بن منيف العتيبي، في مسجد آل خالد بحي الدريهمية، وصالح بن سليمان السراء، في مسجد عمر بن الخطاب بحي شبرا، وعبدالله بن عبدالعزيز السلمان، في مسجد عبدالله بن حذافة السهمي بحي شبرا، وعبدالمجيد بن إبراهيم الوهيبي، في مسجد القعود بحي الدريهمية، وعساف بن عمر العتيبي، في مسجد الأمير ناصر بن عبدالعزيز بحي اليمامة، وفهد بن إبراهيم الجمعة، في مسجد الفنتوخ بحي شبرا، وفهد بن عبدالرحمن الداوود في مسجد الرويتع بحي اليمامة، ومحمد بن عبدالعزيز بن شبيب في مسجد طلحة بن عبيدالله، وهميل بن سعيد الغامدي، في جامع شبرا الجنوبي بحي شبرا . وفي اليوم السابع والعشرون من الشهر يلقي الدعاة بعد صلاة المغرب كلمة بعنوان : ( البدع وخطرها على الفرد والمجتمع )، حيث يلقي الكلمة عبدالله بن عبدالعزيز الماص، في مسجد الفوزان بحي السويدي، وعبدالله بن مبارك الدوسري، في جامع وزير العدل بحي سلطانة، وفلاح بن عبدالله المطيري، في مسجد الخريجي بحي اليمامة. وأما بعد صلاة العشاء فيلقي الكلمة إبراهيم بن سعد الدغيثر، في مسجد المغيرة بحي شبرا، وأحمد بن عبدالله التميمي، في جامع اليمامة الجنوبي بحي اليمامة، وحمد بن محمد الدوسري، في مسجد الشعيبي بحي سلطانة، وعبدالرحمن بن عبدالله الدريهم، في مسجد الإيمان بحي السويدي . وفي اليوم نفسه يلقي الدعاة بعد صلاة العشاء كلمة بعنوان : ( البدع من وسائل الشيطان على الإنسان )، حيث يلقي الكلمة عبدالعزيز بن محمد السريهيد، في مسجد الهجرة بحي السويدي، وعبدالله بن عبدالرحمن آل فريان، في جامع العرفج بحي شبرا، وعبدالله بن هليل الشهري، في جامع الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي السويدي، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز القعود، في جامع معاذ بن جبل بحي عتيقة، وفلاح بن عبدالله المطيري، في مسجد العودة بحي اليمامة، ومحمد بن عبدالله العامر، في مسجد البجادي بحي السويدي، ووليد بن عبدالرحمن الجنيدل، في مسجد السويلم بحي سلطانة . وفي اليوم نفسه يلقي الدعاة بعد صلاة المغرب كلمات في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها )، حيث يلقي الكلمة أحمد بن محمد السلمان، في مسجد الأمير مساعد بن سعود بحي سلطانة، وعبدالله بن سليمان أبو حمود في مسجد أبا عود بحي شبرا، وعبدالله بن محمد بن عون، في جامع التركي بحي السويدي، وعبدالله بن محمد الشهري، في مسجد الماجد بحي سلطانة، وخالد بن محمد الحمود في مسجد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي السويدي، وخالد بن محمد بن سعران، في مسجد الجلعود بحي شبرا، وعبدالرحمن بن عبدالله العيسى في مسجد المقيطيب بحي السويدي .