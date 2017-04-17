تدشين فعاليات اليوم العالمي للتوحد بتعليم مكة المكرمة

صراحة-مكة المكرمة:دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, اليوم, فعاليات “اليوم العالمي للتوحد” لعام 2017 م بعنوان “نحو الاستقلالية الذاتية وتقرير المصير”, الذي ينظمه قسم التربية الخاصة (بنين وبنات), بحضور مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة عبدالله السلمي, وذلك بسوق الضيافة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح الحارثي أن هذا الاحتفال الذي يستمر لمدة يومين يأتي تذكيراً بأهمية هذه الفئة في المجتمع، وبواجبنا جميعاً تجاه أطفال التوحد وما يستحقونه من رعاية واهتمام, لافتاً النظر إلى أنه تم وضع اللبنة الأولى لمشروع مدينة التربية الخاصة المتكاملة تقنياً وترفيهياً وتعليمياً بمكة المكرمة.

وقدمت خلال الاحتفال العديد من الفقرات من أداء مجموعة من طلاب وطالبات مدرسة نور الأمل .

وكرم في نهاية الحفل مدير التعليم الرعاة والمشاركين في هذه الفاعلية العالمية, كما تم تقديم الجانب التفاعلي والترفيهي من فرقة “جوك معانا الترفيهية”.