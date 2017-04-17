فلكية جدة : المريخ قرب الثريا … الليلة

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية والمنطقة العربية على موعد بعد غروب شمس اليوم الاثنين 17 ابريل 2017 وبداية الليل مع وقوع كوكب المريخ بالقرب من عنقود الثريا ويمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة ولكن وبسبب التلوث الضوئي للمدن هناك حاجة لاستخدام المنظار الثنائي العينية لرؤية عنقود الثريا .

و اوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة : نظرا لان المريخ وعنقود الثريا قريبين من بعضهما ظاهريا في قبة السماء يمكن رؤيتهما سويا من خلال عدسة واحدة للمنظار في الوقت الحالي ويمكن استخدام المريخ لتحديد موقع الثريا طوال الاسبوع الجاري.

وسيقع المريخ و الثريا في اقرب مسافة ظاهرية بينهما في 22 ابريل ويجب معرفة انهما ليسا قريبين فعليا في الفضاء ولكن هذا يحدث لوقوعهما في نفس الموقع من السماء بالنسبة لنا على الارض .

ويجب عدم الخلط بين كوكب المريخ ونجم الدبران لكونهما ببريق ضارب للحمرة ، ففي الوقت الحالي نجم الدبران المع من المريخ ، و ايضا الدبران يقع عاليا في السماء مقارنه بالمريخ ولذلك يستخدم نجم الدبران كدليل لمعرفة موقع المريخ ويستخدم المريخ كدليل لموقع عنقود نجوم الثريا.

ويجب التذكير بان رصد المريخ والثريا يكون بعد بداية الليل مباشرة ورؤية الثريا ستكون اما بالمنظار الثنائي العينية او بالعين المجردة بحسب التلوث الضوئي في منطقتك وذلك نظرا لان هذه الاجسام السماوية سوف تلحق بالشمس تحت الافق بعد فترة ليست طويلة .

جدير بالذكر يرصد ايضا كوكب المشتري باتجاه الافق الشرقي بداية الليل كنقطة ضوئية ساطعة بالنسبة للراصد بالعين المجردة طوال ليالي شهر ابريل 2017.

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