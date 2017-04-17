وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى معرفة أنظمة تأشيرات الدخول لألمانيا

صراحة-الرياض:دعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في السفر إلى ألمانيا إلى ضرورة معرفة أنظمة تأشيرات الدخول والمعلومات الخاصة بذلك.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية بأنها تعمل على متابعة حل الصعوبات كافة التي يواجهها السعوديون في مطار فرانكفورت، ومنها عدم معرفة بعضهم بأنظمة تأشيرات الدخول إلى ألمانيا واللبس الذي يحدث عند حصولهم على تأشيرة (شنغن) من سفارة أخرى غير السفارة الألمانية، وأهمية تقديم طلب التأشيرة من سفارة الدولة التي سوف يصل إليها المسافر أولاً وعدا ذلك يعد مخالفاً لأنظمة الاتفاقية واللوائح المنظمة لها.

كما أنه يجب مراعاة معرفة فترة صلاحية تأشيرة الشنغن الممنوحة لهم ومطابقتها للهدف من السفر والإفصاح عن المبالغ المصاحبة للمسافر عند الوصول، وضرورة معرفته بأنه في حال تجاوز المبلغ أكثر من عشرة آلاف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عليه إبلاغ الجمارك بها,

كما أكد أهمية الحذرعند التعامل التجاري مع الأشخاص نظراً لتزايد حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون من قبل بعض الجنسيات المقيمة في ألمانيا