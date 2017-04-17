وزارة الإسكان تضخ أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني

صراحة-الرياض:واصلت وزارة الإسكان ضخ المزيد من المنتجات السكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسر، وذلك بعد أن أبرمت السبت الماضي عدداً من الاتفاقيات بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 265 وحدة في محافظة الليث، إضافة إلى إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 2016 وحدة سكنية ضمن سعي الوزارة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.

وأشار المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله بن محسن النمري، إلى أن هذه الاتفاقيات المشتركة بين الوزارة والجمعيات التعاونية تأتي في إطار سعي الوزارة لتفعيل دور الجمعيات التعاونية للإسكان عبر توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، مبيّناً أن الوزارة تستهدف تمكين الجمعيات التعاونية للإسكان لما لها من دور مرتقب في المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية عبر إسكان الفئات المتجانسة كإسكان أساتذة الجامعات أو الأطباء وغيرهم .

وأوضح النمري أن وزارة الإسكان تقدم مجموعة من الحوافز والخدمات لجمعيات الإسكان التعاونية تشمل توفير الأراضي وتقديم الاستثناءات والدعم والإشراف الهندسي، كما أن نموذج جمعيات الإسكان التعاونية يعد مطبقًا في مختلف دول العالم، وتسعى الوزارة عبر مبادرة الإسكان التعاوني والميسر إلى استلهامها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية محلياً، انطلاقاً من سعيها لخدمة جميع فئات المجتمع وتوفير السكن الملائم لها بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب .

يذكر أن الوزارة كانت قد عقدت مؤخراً مجموعة من اللقاءات مع رجال أعمال وممثلي الجمعيات في الغرف التجارية، كان آخرها لقاء مع رجال أعمال المنطقة الشرقية عبر لجنة الإسكان والتطوير العمراني بالغرفة التجارية، وذلك للتعريف بمبادرة الإسكان التعاوني والميسر لشرح دور الجمعيات التعاونية للإسكان ودعوة رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية لتأسيس جمعية للإسكان التعاوني بالمنطقة.