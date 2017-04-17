سفير الصين لدى المملكة يزور الهيئة الملكية بينبع

صراحة-ينبع:استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين, والوفد المرافق له، بحضور مدراء العموم بالهيئة الملكية بينبع.

واستهل الدكتور علاء نصيف اللقاء مرحباً بالسفير الصيني والوفد المرافق, ومستعرضاً مسيرة البناء والإنجاز بمدينة ينبع الصناعية، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف المجالات، منوهاً بالشراكة الاستراتيجية مع الصين، وذلك من خلال توقيع المملكة مؤخراً العديد من الشراكات السعودية الصينية في المجالات التجارية والصناعية المهمة, والمساهمة في رفع التبادل التجاري بين البلدين.

كما تضمن اللقاء عرضاً مرئياً قدمه قطاع التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار, واستعرض منجزات مدينة ينبع الصناعية والفرص الاستثمارية المقدمة.

من جانبه أكد السفير الصيني عمق العلاقة مع المملكة, وضرورة تفعيلها خاصة في ظل التحوّل الوطني ورؤية 2030 .

وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية, ثم قام السفير الصيني والوفد المرافق بجولة ميدانية في مدينة ينبع الصناعية شملت الواجهة البحرية وعددًا من المعالم بمدينة ينبع الصناعية.