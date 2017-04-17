التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير خارجية شمال قبرص
17 أبريل, 2017   3243

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير خارجية شمال قبرص

000-1354406481492425268569

 

صراحة-جدة:استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس, وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين ارتوغرولوغلو .
وأجرى معالي الأمين العام ووزير الخارجية, محادثات تمحورت حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بالعلاقات بين المنظمة والقبارصة الأتراك .
كما بحث الجانبان سبل تحسين علاقاتهما الثنائية في المجالات كافة .
وأكد العثيمين مجدداً دعم المنظمة المتواصل للقضية العادلة للقبارصة الأتراك المسلمين الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي، وللتوصل إلى حل سلمي للقضية القبرصية .
كما اتفق الأمين العام والوزير ارتوغرولوغلو , على مناقشة سبل ووسائل تنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالحالة في قبرص في أثناء الزيارة الرسمية القادمة للأمين العام إلى جمهورية شمال قبرص التركية .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA