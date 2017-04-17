الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير خارجية شمال قبرص

صراحة-جدة:استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس, وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين ارتوغرولوغلو .

وأجرى معالي الأمين العام ووزير الخارجية, محادثات تمحورت حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بالعلاقات بين المنظمة والقبارصة الأتراك .

كما بحث الجانبان سبل تحسين علاقاتهما الثنائية في المجالات كافة .

وأكد العثيمين مجدداً دعم المنظمة المتواصل للقضية العادلة للقبارصة الأتراك المسلمين الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي، وللتوصل إلى حل سلمي للقضية القبرصية .

كما اتفق الأمين العام والوزير ارتوغرولوغلو , على مناقشة سبل ووسائل تنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالحالة في قبرص في أثناء الزيارة الرسمية القادمة للأمين العام إلى جمهورية شمال قبرص التركية .