هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعالج أكثر من 900 الف طلب حجب لروابط مخالفة بنهاية 2016

صراحة-الرياض:أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم انها قامت بمعالجة أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام 2016م ، حيث تم حجب 68% ، نسبة الإباحية منها 92%، في حين تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال التي تمت معالجتها أكثر من1300 رابط.

وبينت أنها وخلال العام 2016م، أجابت على أكثر من ستة آلاف استفسار متعلق بالترشيح عبر البريد إلكتروني، وتمكنت من معالجة أكثر من 52 ألف رابط من خلال التواصل مع عدد من مزودي المحتوى الرئيسيين بالإنترنت لمكافحة نشر المواد الإباحية أو منع وصول مستخدمي الإنترنت بالمملكة إليها.

وفي إطار الإسهام في حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت وتفعيل دور الأسرة في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار على شبكة الإنترنت، أشارت الهيئة إلى أنها تعكف حالياً على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت بالمملكة، وبالتوازي مع ذلك تعمل مع مقدمي الخدمات على استكمال تفعيل البحث الآمن على أبرز محركات البحث خلال الربع الأول من العام 2017.

وأوضحت الهيئة أن جهودها المستمرة في تطوير منظومة الترشيح الوطنية أثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية ،ومنها استمرار صعوبة الوصول لنطاقات إباحية مفتوحة عبر محركات البحث، وانخفاض ملحوظ في نتائج البحث عن الإباحية لدى عدد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، وانخفاض في عدد التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية.

ودعت الهيئة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال من خلال موقع (إنترنت.السعودية) أو تطبيق الترشيح على الأجهزة الذكية الذي تم تدشينه مؤخراً.

يذكر أن الهيئة عالجت أكثر من 5.5 ملايين رابط إنترنت منذ عام 2008؛ وبلغت نسبة الروابط المحجوبة الإباحية منها 91.4%.