أمانة المدينة المنورة تزيل عدد من التعديات على أراضي الحكومية شمال شرق المدينة

صراحة-المدينة المنورة:قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العيون بإزالة عدد من الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة بشمال شرق المدينة و ذكر الأستاذ/ علي البلوي رئيس بلدية العيون بأن المساحات المعتدى عليها بلغت (٩١.٥١٢) ألف م2 , وذلك بقيام مجهولين بالتعدي عليها والبدء بتقسيمها وتغيير معالم الأرض بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والعقوم الترابية . وبين البلوي بأن الجهات المختصة ببلدية العيون قامت بإزالة (٣) إحداثيات على طريق تبوك مقابل الفحص الدوري وهو عبارة عن اعتداء على ارض بيضاء بعمل سُوَر من البلك بارتفاع متر ومساحته الكلية تقريبا 1200م2 , كما تم إزالة اعتداء آخر في منطقة (الخليل / كتانه) والتعدي عباره عن سُوَر من الجريد بداخله فسيل من النخيل ومساحته الكلية تقريبا ١٥٠٠م2. وتم أيضا إزالة تعدي آخر وعقم ترابي بداخله أشجار بزرومياء منقول كبير ومساحة التعدي الكلية تقريبا بلغت ٩٠ ألف م2 .

وأضاف البلوي بأنه قد تم وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدوريات الأمنية وتم إزالة جميع التعديات المذكورة.

من جانب آخر أهابت الأمانة بالمواطنين بعدم الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية والإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية بالاتصال على الرقم الموحد للعمليات (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android و Apple store) أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @ ) مؤكدة بأن الأمانة ستزيل أي اعتداءات على الأراضي الحكومية .