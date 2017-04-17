أمير عسير يتسلم دعماً مالياً من بنك البلاد لمجلس شباب المنطقة

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين للبنك الذي قدم دعماً مالياً لمجلس شباب منطقة عسير.

وأوضح سموه أن هذه المبادرة غير مستغربة على بنك البلاد، وتأتي استكمالاً لدوره الرائد كبنك معاصر يعنى بتفعيل المسؤولية الاجتماعية في كافة أنشطته التي يقيمها في المنطقة .

من جانبه قدم العنيزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه وتشجيعه الدائم لبنك البلاد وتشريف سموه للأنشطة التي تقام في المنطقة برعاية بنك البلاد وآخرها مهرجان أبها للتسوق ١٤٣٨ هـ، مبدياً اعتزاز البنك بثقة سمو أمير منطقة عسير وحرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز التعاون بينهم وكافة الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة ، مما يسهم في قرب البنك من عملائه الكرام في المنطقة العزيزة على قلوبنا .

وفي ختام الزيارة قدم الرئيس التنفيذي دعما ماليا من بنك البلاد لمجلس شباب منطقة عسير الذي يرأس مجلس إدارته سمو أمير منطقة عسير ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك .