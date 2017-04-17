رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة لزيارة جيبوتي

صراحة-الرياض:تلقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة من معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي محمد علي حمد، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين المجلسين، وتضمنت دعوة لزيارة جمهورية جيبوتي .

وقام بنقل الرسالة سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى له في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم .

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الجيبوتي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في بينهما بما يسهم في دعم أوجه التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.