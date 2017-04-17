دعوي جدة ينظم غداً محاضرة حول “شرح الوصايا من كتاب بلوغ المرام”

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, ممثلاً في إدارة الدعوة, مجموعة من الدروس والمحاضرات التوعية في جوامع ومساجد محافظة جدة, خلال الفترة من 21 / 7 / 1438هـ وحتى 20 / 11 / 1438هـ، يلقيها عددٌ من أصحاب الفضيلة الدعاة العاملين في حقل الدعوة الإسلامية .

وأفاد نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ياسر بن علوي فدعق, أن أولى هذه المحاضرات درس يلقيه سليمان الجاسر بعنوان “شرح الوصايا من كتاب بلوغ المرام ” بجامع خديجة بغلف في حي النسيم .