حرس الحدود بمنطقة تبوك ينتشل جثة شخص بعد تعرضه للغرق

صراحة – محمد المحسن : تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك ـ قطاع أملج ـ فجر اليوم , من انتشال جثة شخص بعد تعرضه للغرق في المنطقة المسماة ” القواق ” جنوب محافظة أملج .

وأوضح الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم فهد صالح العنزي , أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع أملج تلقت أمس, بلاغاً من مواطن مفاده تعرض مرافقه, يبلغ (20) عاماً, لحالة غرق أثناء ممارسته السباحة, وتم على الفور تكليف فرق البحث والإنقاذ والقوارب المطاطية والأطقم البحرية للموقع, وجرت عملية البحث عنه وبتوسيع دائرة البحث ودعم المواقع بعدد من الغواصين والدوريات المساندة ودعم الموقع بكشافات إنارة وبمواصلة البحث المستمر , عثر فجر اليوم على الشخص غريقاً وتم انتشاله من قاع البحر وعلى الفور نقل الجثمان إلى مستشفى محافظه أملج العام بواسطة إسعاف حرس الحدود .