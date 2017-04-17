تقني تبوك يبدأ تنفيذ برامج ” أتقن “

صراحة – فيصل القحطاني : بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس , تنفيذ برنامج ” أتقن ” الذي يأتي ضمن البرامج المجتمعية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والموجه لأفراد المجتمع في بعض التخصصات التقنية بحضور مدير إدارة التدريب بالمنطقة المهندس فهد المطيري .

وكانت البداية لثلاثة برامج في ثلاث وحدات تدريبية بمدينة تبوك ويستمر كل برنامج حتى الأربعاء القادم, وذلك على النحو التالي : برنامج مبادئ صيانة السيارات بصناعي تبوك والتحق بالبرنامج 17 متدربا , وبرنامج مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية بالكلية التقنية بتبوك والتحق بالبرنامج 18 متدربا , في حين التحق 21 متدربة في برنامج مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي و الدعم بالكلية التقنية للبنات بتبوك يذكر أن مدة كل برنامج تدريبي 4 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية يكتسب من خلالها المتدرب مبادئ المهارات الأساسية في عدد من المجالات ، ويتم تنفيذ تلك البرامج على أيدي مدربين ومدربات متخصصين ومن ذوي الخبرة في تلك المجالات.