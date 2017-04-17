بلدية الخفجي تبدأ بتنفيذ المرحلة الاولى لسفلتة الحفر بالأحياء والشوارع

صراحة – خالد الحسين : أنتهت بلدية محافظة الخفجي من تنفيذ المرحلة الأولى من الصيانة الشاملة لسفلتة الحفر الموجودة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة حيث بلغت كمية الأسفلت التي غطت هذه الحفر حوالي 24 طن من الأسفلت.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن هذه الحفر نتيجة هطول مياه الأمطار.

من جهة ثانية قال الحميداني أن البلدية قامت مؤخرا بحملة مكافحة الحشرات والقوارض وإزالة الأتربة ومخلفات العشوائية بالهجر التابعة للمحافظة والتي تستمر طوال العام حيث يتم تناوب الفرقة بشكل متواصل لهجرتي السفانية وأبرق الكبريت وتم استخدام بهذه الحملة الألتقاطات اليدوية والمكانس الآلية.

وأبان بأن دخول فصل الصيف تنتشر القوارض والأتربة بالهجر التابعة للمحافظة كونها مكشوفة ويسهل انتقال الأتربة والقوارض لها بسبب الرياح وسوف تستمر الحملة بالتناوب بين الهجر التابعة لمحافظة الخفجي بشكل دوري.

ودعا المهندس محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ الفوري عن الشكاوي والملاحظات البلدية من خلال التواصل عبر المنصة التفاعلية على الرقم الموحد 940 بأمانة المنطقة الشرقية.