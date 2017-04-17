إدارة “تعليم الجوف” تعرف الطلاب بشروط القبول في الجامعة

صراحة – نواف العايد : نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” بالتعاون مع جامعة الجوف، اللقاء الإرشادي التوعوي لطلاب المرحلة الثانوية للتعريف بجامعة الجوف وشروط القبول والتسجيل بكليات الجامعة، في مسرح الإدارة صباح اليوم.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان أهمية التعليم الجامعي للطلاب والاستمرار في طلب العالم حتى يحقق الطالب أمنياته في الحياة.

مشيراً إلى أن التعليم الجامعي ليس حكراً على المتميزين والعباقرة بل هو امتداد للتعليم العام وهو متاح لغالب الطالب، والذين تخرجوا من الجامعات ليسوا افضل حظاً من طلابنا الآن، لكن الطلاب يحتاجون لشيء من تنظيم الوقت والمثابرة والتقليل من ساعات الفراغ.

وقال مخاطباً الطلاب قد لا تدركون الفرق بين الطالب الجامعي وغير الجامعي هذه الأيام بل ستدركونه بعد سنوات، لأن ما يحصل علية الخريج الجامعي من فرص وظيفية ومهارات عملية تفوق على الخريج غير الجامعي بمراحل.

وشرح عميد عمادة السنة التحضيرية في جامعة الجوف الدكتور رياض بن طويرش المطرفي مسارات السنة التحضيرية وكليات الجامعة، والتحويل بين مسارات السنة التحضيرية والكليات التي لا تطلب السنة التحضيرية، والتحويل إلى السنة التحضيرية من خارج جامعة الجوف.

وأكد على أهمية الانضباط والجدية في السنة التحضيرية لتحقيق الرغبة في التخصص، وعرض الكليات المتاحة للسنة التحضيرية، ومقررات السنة التحضيرية.

وقدم عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف الدكتور بندر بن مزعل الشمري برنامج الإرشاد المبكر لطلاب المرحلة الثانوية للتعريف بعمادة القبول والتسجيل، بنبذة عن كليات الجامعة، وشروط القبول والتسجيل، وطريقة التقديم إلى الجامعة، وتغيير رغبات القبول، وخدمة الانسحاب من الجامعة، وأكد على أهمية تقديم الطالب بنفسه من خلال البوابة الإلكترونية للطلاب والطالبات، وعرض برنامج المنح الداخلية والخارجية.

كما قدم عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي شرحاً عن كل ما يهم الطالب لكي لا يقع بالمخالفات والعقوبات, ولائحة تأديب الطالب والطالبات بالجامعة، وعن رؤية ورسالة جامعة الجوف، ووحدة النشاط الطلابي بالجامعة، والأندية الطلابية، والمؤتمرات العلمية، والصندوق الطلابي، ووثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي.

وأشار مدير مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي بجامعة الجوف الدكتور حسن بن إبراهيم الجليدي الدور الإرشادي الذي يقدمه مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي بالجامعة والمساعدات الاجتماعية والنفسية والتربوية وإرشاد الطلاب، وعن تعثر الطلاب بالجامعة والمشكلات التي تعترض مسيرة تحصيلهم العلمي، سواء كانت مشكلات شخصية أو دراسية، وعن دور المرشد الأكاديمي بالجامعة .

من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي “بنين” الأستاذ عبد الله بن صالح الساكت أن البرنامج سيغطي جميع مدارس المنطقة خلال الأسابيع القادمة، لما له من أهمية كبيرة في إرشاد طلاب المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة. مثمناً الدور الذي يقوم به رئيس قسم التنسيق الأكاديمي بجامعة الجوف الدكتور سعيد بن خيري زكي بالتنسيق لتنظيم هذا اللقاء.