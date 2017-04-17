فضيتان للحربي والخليفة في دوري الكاراتيه العالمي ‏

صراحة – خالد الحسين : حقق لاعبا المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالله الحربي وماجد الخليفة ميداليتان فضيتان في ختام منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري الاتحاد الدولي للكاراتيه في المغرب.

‏وجاء تحقيق لاعب النخبة عبدالله الحربي الميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن60 كجم والذي خسر بصعوبة في نهائي الوزن أمام المصري محمد كريم‏ بنتيجة نقطة دون مقابل ليتوج اللاعب المصري بالذهبية ، فيما حقق لاعب النخبة ماجد الخليفة وهو أحد الرياضيين النخبة فضية منافسات القتال تحت وزن 75 كجم بعد أن خسر في المباراة النهائية أمام بطل العالم الأذربيجاني رفائيل اقاييف بنتيجة ثلاث نقاط دون مقابل .‏