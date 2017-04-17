مدير الدفاع المدني بالباحه يقلد العقيد “الشهري” رتبته الجديدة



صراحة – نواف العايد : قام سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه العميد احمد الدليوي بتقليد العقيد احمد بن علي الشهري رتبته الجديدة بعد صدور الامر الملكي الكريم بترقيته . وهنأ سعادته العقيد الشهري علي ترقيته سائلا الله وأن يكون ذلك في مستوى تطلعات ولاة الأمر وأن يكون حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

وقد رفع مدير ادارة شؤون العسكريين العقيد الشهري أسمى آيات الشكر والتقدير لولاة الامر-حفظهم الله- على الثقة الملكية الغالية داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون على قدر هذه الثقة الغالية وعند حسن الظن به وان يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والامان