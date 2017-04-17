تعليم المدينة يعتمد أسماء بطلات تحدي القراءة 2017

صراحة – محمد المحسن : اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبد الله العبد الكريم اليوم نتائج تصفيات المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي للطالبات بتعليم المدينة التي شارك فيها 162 طالبة من كافة المدارس بالمدينة و محافظاتها .

وأعلنت منسقة المشروع بقطاع البنات بالمنطقة فاطمة علي بلشرف عن أسماء الطالبات الفائزات على مستوى الإدارة التعليمية بطلات التحدي والمرشحات للمشاركة في تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المملكة التي تنظمها وزارة التعليم في الرياض خلال الفترة من 26-29 رجب 1438 هـ ، وصولاً إلى التصفيات النهائية لمشروع التحدي على مستوى الوطن العربي في دولة الإمارات الشقيقة , وأسماء الطالبات بالترتيب حسب المراكز هم :اسراء سامي محمد الجهني – الصف الرابع بالابتدائية 38 ,هند طلال ياسين الخياري – الصف الأول بمتوسطة الفصحى ,مودة عبد السلام عبدالله فهاد – الصف الأول بثانوية الفصحى ,ماريا أنس أبو السرور بري – الصف الثاني بالمتوسطة 27 ,أسيل عبدالله سلطان العمري- الصف الخامس بالابتدائية 38 ,جمان هيثم أحمد سليمان – الصف الثالث بالمتوسطة 9 ,همسة محمد عبد السميع فرج الله – الصف الثالث بثانوية دار الهجرة , هند المصطفى عبد الرحمن الريسوني – الصف الأول بمتوسطة دار الهجرة ,جود عدنان محمد عبدالله – الصف الثاني بابتدائية الفصحى ,أمل عيسى عمر الهوسة – الصف الثاني بمتوسطة الفصحى .