سمو ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني فرص التعاون العسكري

صراحة – خالد الحسين : اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالديوان الملكي اليوم مع معالي وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية جالو مامادو باتيا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون العسكري وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

فيما حضر من الجانب الموريتاني معالي قائد أركان الجيش محمد الغزواني وسفير موريتانيا لدى المملكة محمد محمود.