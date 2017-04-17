وزارة الإسكان تبحث تطوير مشاريعها في محافظة القطيف

صراحة – نواف العايد : بحضور محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية حميد الخالدي , عقد اليوم اجتماعا خاصا بمقر المحافظه لمناقشة سبل تطوير مشاريع الإسكان بمحافظة القطيف ، والتعاون في البحث عن أراضي مناسبة للمشاريع القادمة وذلك مواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020 بحيث ترتفع نسبة تملك المساكن في المملكة من ٤٧٪‏ إلى ٥٢٪‏ ، علما بأن عدد المساكن في مشروع الإسكان الجاري تنفيذه في محافظة القطيف يبلغ ٥٦١ أرضاً ، و ١٦٠ شقة .

وطالب مدير فرع وزارة الإسكان بوقفة مساندة من المواطنين للمحافظة على الممتلكات العامة الخاصة بتنفيذ المشروع الحالي .

وعبر المحافظ المكلف عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ماتحظى به المنطقة عموماً ومحافظة القطيف خصوصاً من عناية واهتمام ومشاريع تنموية عملاقه، كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير الاسكان على ماتبذله الوزارة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات امامهم وفق توجيهات وتطلعات ولاة الامر يحفظهم الله، منوهاً بجهود فرع الوزارة بالشرقية في متابعة مشاريعها بالمحافظه .