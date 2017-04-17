رئيس جمهورية مالي يصل الرياض

صراحة – واس : وصل فخامة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي , مساء اليوم إلى الرياض ، في زيارة للمملكة .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – الوزير المرافق – ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي ، وسفير جمهورية مالي لدى المملكة زيني مولاي ، ومندوب عن المراسم الملكية .