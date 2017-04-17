الاتحاد السعودى يدعم أندية الدرجة الاولى بمبالغ إضافية

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت مع رؤساء وممثلي أندية الدرجتين مساء اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد بمجمع الامير فيصل بن فهد الاولمبي، بحضور الأمين العام للاتحاد عادل بن عبدالله البطي والمدير التنفيذي للشؤون المالية عبد الاله بن معتوق مؤمنة.

وفي لقائه مع ممثلي أندية الدرجة الاولى أكد عادل عزت حرص مجلس الإدارة على دعم أندية الدرجة الاولى ورفد موازناتها بمبالغ إضافية، مشيرا أن عقد الرعاية الموقع مع شركة صلة يصل الى 12 مليون ريال في الحد الأدنى للموسم الواحد.

وبحث الاجتماع ايجاد آلية لتطوير المسابقة، بما يضمن ارتفاع المستوى الفني، وشدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد على أنه جاري دراسة مقترح تطوير المسابقات عبر لجنة خاصة، وعقب الانتهاء من الدراسة سيتم الرفع الى مجلس إدارة الاتحاد للموافقة.

وفي لقائه مع ممثلي أندية الدرجة الثانية أكد عزت على ضرورة الاهتمام بأندية الدرجة الثانية، وبحث آلية مناسبة لتسليم المخصصات المالية وفق تدفق زمني محدد من قبل الإدارة المالية بالاتحاد.

وجدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن الاتحاد يعمل على دراسة نظام المسابقة وتطويرها، بهدف زيادة المستوى الفني.