الجمارك تطلق خدمة تتبع البضائع إلكترونياً عبر الشركة السعودية لتبادل المعلومات “تبادل”

صراحة – نواف العايد : أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً “تبادل” بالتعاون مع مصلحة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للموانئ خدمة جديدة لتتبع البضائع إلكترونياً والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في قطاعي الاستيراد والتصدير.

وأوضح سعادة الاستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير عام الجمارك المّكلف أن خدمة تتبع البضائع هي إحدى المُبادرات التقنية ضمن برنامج مُبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 والتي تهدف إلى تحقيق قيّم مضافة للعُملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير للإسهام في تسهيل عملية متابعة البضائع منذ لحظة مغادرتها “بلد المصدر” وتحركها إلى حين وصولها إلى منافذ المملكة العربية السعودية وذلك لتحقيق أعلى درجات الشفافية تطبيقاً لأحكام اتفاقية تسهيل التجارة الصادر عن منظمة التجارة العالمية الذي يسمح للعُملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير متابعة الشحنات الواردة في كافة المنافذ الجمركية ” البرية ، الجوية ، البحرية ” مما يساعدهم على إتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء فسح بضائعهم في وقت قياسي.

وبين مدير عام الجمارك المكلف أن إطلاق خدمة تتبع البضائع يأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة في تيسير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير من خلال التعاملات الإلكترونية بما يسهم في تعزيز خدمة الاقتصاد الوطني على تحقيق قيم مضافة في رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي.