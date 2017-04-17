مدير جامعة الإمام محمد يدشن مركز الخدمات بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد

صراحة – واس : دشن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء نائب الرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل المركز الخدماتي المتكامل في قسم البنات بالجامعة الإسلامية العالمية .

وأوضح بيان صحفي صادر عن الجامعة الإسلامية العالمية اليوم أن تدشين هذا المركز يأتي ضمن اهتمام معالي الدكتور أبا الخيل بأساتذة الجامعة وموظفيها وبكوادرها العلمي والأكاديمي والإداري صحيًا ونفسيًا لإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم أحسن الخدمات، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء هذا المركز تحت إشراف ومتابعة رئيس الجامعة البروفيسور الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش .

وأوضح معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن العملية التعليمية والأكاديمية والبحث العلمي لا يمكن أن تحقق ثمرتها ونتائجها إلا إذا وجدت البيئة التعليمية المناسبة للأساتذة لذا فقد وضعت هذه الجامعة الخطة المستقبلية عبر إنشاء عدد من المنشآت في الجامعة منها إنشاء المركز للخدمات المتكامل لمنسوبي ومنسوبات الجامعة شاملًا للخدمات الغذائية والتقنية والإلكترونية وما يتعلق بالمسائل العلمية والاستفادة من المكتبة الرقمية الموجودة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأضاف أنه سيتم تدشين مركز تعليم عن بعد في هذه الجامعة وبالتنسيق والاستفادة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تعد رائدة في هذا المجال.. كما تم تدشين أكثر من مائة مركز في إندونيسيا خلال زيارتنا لها.

حضر التدشين القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان المستشار مروان بن رضوان مرداد.