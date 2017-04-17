تقنى جازان يدشن المرحلة الأولى من برامج التدريب المجتمعي “أتقن”

صراحة – خالد الحسين : دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان اليوم المرحلة الأولى من برامج التدريب المجتمعي “أتقن ” لأبناء وبنات المنطقة ومحافظاتها , و الذي يأتي ضمن البرامج المجتمعية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والموجه لأفراد المجتمع في بعض التخصصات التقنية , بحضور عميد الكلية التقنية بجازان موسى حمد الأمير .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان أن البرنامج الذي ينفذ بفروع الكلية التقنية بالمنطقة و المعهد الصناعي الثانوي بمدينة جيزان ، والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا يهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية.

وبين المهندس رضوان أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريب المجتمعي “أتقن “، تستهدف التدريب الأساسي للرجال في تخصصات الكهرباء، والتبريد والتكييف، ومبادئ التمديدات الصحية، وأساسيات صيانة السيارات، إضافة إلى تدريب النساء في صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر , مشيراً إلى أن التسجيل ما زال مستمراً في البرامج التدريبية من خلال الموقع الالكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.