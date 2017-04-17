قبرص تبدى قلقها من التعديلات الدستورية في تركيا



صراحة – وكالات : أعربت قبرص عن قلقها بعد التعديلات الدستورية التي من شأنها تعزيز الصلاحيات الرئاسية في تركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية ،نيكوس خريستودوليديس، لهيئة الإذاعة القبرصية، إن “هناك بعض المخاوف لدينا ، لأنه اعتبارا”من الغد” سوف تكون تركيا دولة مختلفة”، مضيفا أن قبرص تأمل في أن تسود أجواء طبيعية في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص انقسمت إلى شطرين أحدهما يوناني في الجنوب والآخر تركي في الشمال منذ عام 1974، بسبب غزوعسكري تركي جاء بعد انقلاب دعمته اليونان، وأعلنت جمهورية شمال قبرص استقلالها رسميا من جانب واحد عام 1983، وتنشر تركيا حاليا أكثر من 30 ألف جندي من قواتها في شمال قبرص.

يذكر أنه تم مؤخراً استئناف المحادثات الرامية لإيجاد حل للأزمة القبرصية برعاية الأمم المتحدة .