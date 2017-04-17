تحالفات عالمية ومحلية لتطوير مطارات الطائف والقصيم وحائل

صراحة – واس: أعلن مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار , إسناد تطوير وتشغيل مطار الطائف الجديد إلى تحالف أسياد واتحاد المقاولين ومطارات ميونخ، في حين سيتم تطوير وتشغيل مطار القصيم وحائل عن طريق الشراكة مع مؤسسة الراجحي و الشركة التركية ( TAV).

وأكد العبدالجبار في اللقاء الثاني لديوانية الإعلاميين التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني فبراير الماضي، أن هذه الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير المطارات (BTO) تسهم

في الارتقاء بعمل المطارات على غرار ما حدث في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وامتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تهدف أيضاً إلى خدمة المسافرين وتقديم خدمات مميزة، كما ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

وتطرق العبد الجبار إلى قطاع المطارات والمسؤوليات المنوطة به حيث يتولى القطاع حالياً الإشراف الكامل على (27) مطاراً بالسعودية، كما يعنى بإنشاء المطارات الجديدة ومشروعات التطوير والتوسعة وصيانة المرافق، وكذلك تهيئة المواقع المناسبة للاستثمار وتنمية الموارد المالية، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف إلى تطوير الحركة الجوية في المطارات، لافتاً النظر إلى إحصاءات المطارات السعودية في عام 2016 , بلغت 84 مليون مسافر، وعدد الرحلات الداخلية والدولية بلغت 640 ألف رحلة .

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أهم المعايير المستخدمة في دراسات اختيار موقع المطار، كتحليل ومقارنة سكان المدن والمحافظات وعمل مقارنة بينهما، وتحليل دراسة قطاعات الأعمال المحافظة ودراسة التوزيع الجغرافي , ودراسة الخصائص الجغرافية للمدن , وكذلك النواحي التشغيلية من ناحية الملاحة الجوية وسلامة الطيران، مؤكداً أهمية دراسة أنماط النقل المتوفرة في المدن وتحليل ومعرفة قرب المدن والمحافظات لأقرب مطار في حدود 200-300 كم، فضلاً عن تحليل الجدوى الاقتصادية والمؤشرات الاستثمارية والمقومات الاقتصادية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت الديوانية الإعلامية بهدف تعزيز التواصل مع الإعلاميين، والمهتمين بالطيران المدني في مختلف الوسائل الإعلامية، لإثراء المهتمين بالطيران، واطلاعهم على أبرز مستجداته عن كثب، من خلال استضافة متخصصين وفنيين ومهنيين ومهندسين من منسوبي الهيئة.