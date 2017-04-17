‏الاتحاد يتوّج بطلاً للدوري الممتاز لكرة السلة

صراحة – واس : توّج صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة فريق الاتحاد لكرة السلة بكأس الدوري الممتاز ، عقب فوزه على فريق النصر بنتيجة 79 مقابل 76 خلال مواجهتهما مساء اليوم في المباراة النهائية على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة .

كما كرّم سموه أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق وعدد من اللاعبين السابقين اللذين مثلوا منتخب المملكة الأول وكان لهم العديد من الإسهامات في تطوير كرة السلة السعودية .

وقد حصل مدرب نادي الاتحاد علي السنحاني على جائزة أفضل مدرب ، وحصل الحكم حمران أحمد علي على جائزة أفضل حكم متطور، فيما حصل الحكم حاتم الحازمي على جائزة أفضل حكم في البطولة ، وحصل لاعب النصر فهد السالك على جائزة أفضل لاعب في البطولة .