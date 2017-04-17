السديس يصدر عدداً من الترقيات و التعيينات بالرئاسة

صراحة – الرياض : صدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عدداً من الترقيات و التعيينات بالرئاسة على النحو التالي :

الترقيات:

المرتبة السادسة :

محمد بن حسن الحلاوة

محمد بن عباد الجابري

محمد بن أحمد شحيذي

خالد بن ناصر المصعبي

عبدالرحمن بن مساعد الهلالي

يوسف بن محمد الحربي

موفق بن سعود جميل

رباب بنت فالح اللحياني

المرتبة الرابعة :

أحمد بن عبيد النفيعي

عبدالمجيد بن مقبول المسعودي

نايف بن عبدالرحمن اللهيبي

سلطان بن مصلح حكمي

فايز بن سعد المطرفي

حميد بن مخضر اليزيدي

راشد بن إبراهيم راشد

توفيق بن محمد الباكستاني

فيصل بن هاشم المنعمي

طارق بن مهدي العتيبي

عبدالله بن عوض الحساني

سلوى بنت عايض الوذيناني

نورة بنت عبدالله الحارثي

صالحة بنت محمد صالح

نور بنت حميد اللهيبي

سارة بنت عاتق اللحياني

نجود بنت عبدالله الصاعدي

سراء بنت جمعان المطيري

نوال بنت سليم المحمادي

عزة بنت شوكان العرياني

نجلاء بنت عبدالله الغامدي

إيمان بنت علي الراجحي

فدوة بنت عبيد النجبي

مريم بنت وادع السلمي

جواهر بنت علي الحربي

مشاعل بنت عبيد المعبدي

زهراء بنت عبدالله الكرساوي

فوزية بنت ساطي الموركي

فوزية بنت مبارك الخزاعي

المرتبة الثالثة :-

مبارك بن دخيل العبدلي

هاني بن عبود الدعدي

محمد بن فيصل الثقفي

ماجد بن عالي الحارثي

محمد بن أحمد الغموي

عادل بن عبدالرحمن المحياني

يزيد بن عبدالعزيز الحربي

عبدالله بن صالح الحازمي

جابر بن هادي الفاهمي

محمد بن حامد النفيعي

خير بن هبيد الفهمي

إبراهيم بن منصور مجممي

التعيينات:

المرتبة الثامنة:

عمار بن عبدالرحمن الذبياني

المرتبة السابعة:

عمر بن طارق بالخيور

عمار بن عمر هوساوي

حسان بن عبدالله محمد

عماد بن غرم الله الزهراني

لوى بن عادل الشريف

معن بن فؤاد قاروت

أيمن بن مصطفى فلمبان

رياض بن عبيد الحازمي

عبدالعزيز بن سليمان الطويرقي

مشاري بن محمد المطرفي

المرتبة السادسة:

عابد بن مطر الجحدلي

فراس بن محمد الأحمدي

أحمد بن محمد عسيري

فارس بن غازي المحمادي

سلطان بن عامر الأسمري

عبدالعزيز بن عويضة الشمراني

محمد بن حسين اناجريه

عبدالله بن بريكان السواط

محمد بن عبدالله المطرفي

منصور بن عيضة المالكي

عاصم بن ياسر مرجان

ريان بن صالح العروى

عبدالكريم بن محمد السلمي

أحمد بن محمد الصبان

عبدالله بن علي القرني

نايف بن عبيد المقاطي

عدى بن محمد اليماني

راغب بم أحمد اللحياني

منصور بن سعد الجعيد

جلال بن شنبر الشريف

أحمد بن محمد القرشي

عبدالرحمن بن مصطفى فلمبان

عبدالعزيز بن لافي القرشي

عبدالعزيز بن عادل العرينان

ريان بن حسن باصفار

تركي بن محمد العساف

رامي بن محمد سرور

محسن بن أحمد البركاتي

مصطفي بن منصور قاري

عبدالعزيز بن صالح بن صديق

معاذ بن محمد الحربي

عبدالله بن خضر الراجحي

عساف بن صالح الغريبي

نوار بن مطلق الدعدي

وارد بن سعود القثامي

سعد بن مبارك القرشي

رائد بن علي السوادي

سعد بن أحمد الزهراني

فيصل بن فهد العميري

محمد بن منصور السواط

المرتبة الخامسة:

محمد بن ضيف الله المالكي

وقد تمنى معاليه للموظفين التوفيق والسداد, ومن جانبهم عبرَ الجميع عن سعادتهم بصدور هذه القرارات وعن اعتزازهم وتقديرهم لهذه الثقة الكريمة والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لروّاد المسجد الحرام انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله- .