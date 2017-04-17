كوريا الشمالية تؤكد استمرارها فى تجاربها الصاروخية

صراحة وكالات : قال مسؤول كوري شمالي كبير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاثنين إن كوريا الشمالية ستواصل إجراء تجارب صاروخية بانتظام وإن أي إجراء عسكري من الولايات المتحدة سيؤدي إلى “حرب شاملة”.

وأجرت كوريا الشمالية عددا من التجارب الصاروخية والنووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة وقالت إنها طورت صاروخا يمكنه الوصول إلى الأراضي الأمريكية. وفشلت أحدث محاولاتها لإطلاق صاروخ يوم الأحد بعد لحظات من عملية الإطلاق.

ووجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تحذيرا لكوريا الشمالية يوم الاثنين وقال إن الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا، إحدى حلفاء بيونجيانج القلائل، وأفغانستان تظهر أنه لا ينبغي اختبار عزم الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت (بي.بي.سي) عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي هان سونج-ريول قوله في مقابلة “سنجري مزيدا من التجارب الصاروخية أسبوعيا وشهريا وسنويا.”

وأضاف “إذا بلغت الولايات المتحدة من الطيش مبلغه أن تستخدم السبل العسكرية فإن ذلك سيعني منذ ذلك اليوم حربا شاملة.”

وحذرت وسائل إعلام كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من هجوم نووي على الولايات المتحدة ردا على أي عدوان أمريكي لكن البيت الأبيض استبعد أن تكون بيونجيانج تملك تلك القدرة.

وذكرت (بي.بي.سي) أيضا أن هان قال إن كوريا الشمالية تعتقد أن أسلحتها النووية تحميها من التهديد العسكري الأمريكي.