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17 أبريل, 2017   759

وزير الخارجية الألماني يعارض وقف المفاوضات بين تركيا وأوروبا

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صراحة – وكالات : أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن معارضته لوقف المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار غابرييل إلى أن حل هذه المسألة يتوقف على تركيا، إذ ليست ثمة أية قرارات للمدى البعيد، مستبعدا مع ذلك إمكانية انضمامها إلى الاتحاد في الوقت الحالي.

وأضاف غابرييل أن ابتعاد تركيا عن أوروبا لا يخدم مصالح أنقرة، مشددا على أن فرض عقوبة الإعدام في البلاد سيكون بمثابة “خط أحمر” سيضع حدا لانضمامها.

كما عارض غابرييل استبعاد تركيا من حلف الناتو، موضحا أنها ما زالت شريكا هاما بالنسبة لأوروبا لا يجوز إلجاؤه إلى العزلة، ناهيك عن تقاربه مع روسيا، على حد قوله.

وجاءت هذه التصريحات إثر الاستفتاء الشعبي، الذي جرى في تركيا الأحد، 16 أبريل، على تعديلات دستورية توسع إلى حد كبير صلاحيات رئيس الجمهورية.

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