إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني عن بعد بكلية المسجد النبوي



صراحة – خالد الحسين : نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اجتماعاً لفريق عمل مشروع ( التعليم الإلكتروني عن بعد ) ، وذلك لمناقشة إطلاق المشروع بكلية المسجد النبوي ، ومناقشة ترتيبات المرحلة الأولى والثانية للمشروع ، من توفير للبنية التحتية ومصادر التعليم الإلكترونية ، وأنظمة التعليم الإلكتروني ، وإعداد أنظمة التعليم التفاعلية المتزامنة التي توفر التفاعل المباشر بين الطلبة ومدرسيهم، والبرمجيات اللازمة لها ، وأنظمة متطورة لتسجيل المحاضرات وتوفيرها للطلبة وإمكانية تصفحها في أي وقت ، والوصول إلى بيئة تعلم إلكتروني متكاملة لخدمة طلبة الكلية والتميز والارتقاء بخدمات كلية المسجد النبوي .

ويتكون فريق العمل من عميد كلية المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ومدير مكتب معالي الرئيس العام الأستاذ عبدالعزيز الأيوبي و ومدير التقنية الأستاذ ماجد المزيني ومدير وحدة القياس وتقويم الأداء الأستاذ مروان بن يوسف حماد ومدير وحدة التدريب الالكتروني الأستاذ سليم السناني والجهات المشاركة في المشروع.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرصه نحو تفعيل وتطوير التعليم الالكتروني ونشر رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع بقاع المسلمين في العالم .