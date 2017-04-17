خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس التركي بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صراحة – واس : أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في جمهورية تركيا الصديقة والتي تجسد ثقة الشعب التركي في قيادة فخامته.

وأعرب الملك المفدى عن تمنياته أن تسهم التعديلات الدستورية في تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية ، مؤكدا – رعاه الله – أن المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع تركيا في مرحلتها السياسية الجديدة.

وعبر فخامة الرئيس التركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وعلى مشاعره النبيلة تجاه تركيا، متمنيا للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيدا من التطور والازدهار.