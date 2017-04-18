3 الآف فرصة عمل للخريجين فى معرض المهنة وريادة الأعمال بجدة

صراحة – واس : افتتح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق منصور جمال اليوم معرض المهنة وريادة الأعمال الذى تنظمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة لدعم توطين الوظائف بمشاركة 40 شركة محلية ودولية تطرح 3 الآف فرصة عمل للخريجين والباحثين عن عمل .

وأشار محافظ الهيئة خلال الافتتاح إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى20% من الناتج المحلى الإجمالي، معربا عن تطلعه إلى زيادتها لـ35% بحلول 2030 , كاشفا عن اعتزام الهيئة إنشاء مراكز لريادة الأعمال للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتسق مع رؤية 2030.

وأوضح مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور حسين بن محمد على العلوى، أن المعرض يهدف إلى التعريف بالفرص الوظيفية التي توفرها أكثر من40 شركة محلية ودولية، مؤكداً حرص الجامعة على اطلاق التخصصات العملية التي تواكب احتياجات سوق العمل .

وبين مدير عام مركز المهنة والتدريب التعاوني الدكتور لوي بن بكر الطيار ، أن المعرض الذي تنظمه الجامعة لمدة 3 أيام، يستقطب كبريات الشركات في مجالات الهندسة والإدارة وقطاع البنوك والشركات المالية والتنمية البشرية وسيضم 30 جناحاً لمؤسسات من مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدمية والمهنية وتجارة التجزئة , منوها بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة التوطين الرئيسية بالأمارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن المعرض يهدف لتقديم الإرشاد الشخصي والمهني لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية والجامعة والمعاهد المهنية، كما يوفر فرص اللقاء المباشر بين راغبي الوظائف والشركات مما يعزز من فرص التوظيف.

ولفت الدكتور الطيار النظر إلى تخصيص قسم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة يمكنهم الالتقاء بالشركات الداعمة لمشاريعهم , مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذه المنشآت تتعلق بالتمويل والتسويق وعدم اتخاذ التدابير التحوطية لمواجهة المتغيرات في سوق العمل، منوها بجهود الدولة من أجل دعم سوق العمل وإلى سعي الجامعة لمواكبة مستجدات سوق العمل في إطار تعليم مهارى تطبيقي يعلي من قيم العمل ومهارات التواصل المشترك والفعال لإنجاح المؤسسات.