ترامب وأردوغان يتفقان على ضرورة محاسبة الأسد

صراحة – وكالات : اتصل الرئيس الأمريكي بنظيره التركي مهنأ بنجاح الاستفتاء وشكره على الموقف التركي المؤيد للضربة الأمريكية ضد سوريا واتفقا على ضرورة محاسبة الرئيس السوري على هجوم خان شيخون.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد أن “الرئيس ترامب تحدث اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنأه بفوزه في الاستفتاء وبحث معه الرد الأمريكي إثر استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي يوم 4 أبريل”.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس ترامب قدم الشكر للرئيس أردوغان على دعمه لهذه العملية الأمريكية، واتفق الزعيمان على ضرورة محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد”.

بالإضافة إلى ذلك، بحث الرئيسان موضوع مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي والتعاون في التصدي “لكافة التنظيمات التي تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها”.

يذكر، أن الولايات المتحدة وجهت في الـ 7 من أبريل الجاري ضربة صاروخية ضد قاعدة الشعيرات الجوية وسط سوريا، وذلك ردا على حادثة استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون يوم 4 أبريل، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، والتي تحمل واشنطن الحكومة السورية المسؤولية عنها، على الرغم من عدم صدور أي نتائج للتحقيق في الحادثة.