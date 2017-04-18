حالة الطقس : رياح وأمطار رعدية على بعض المناطق بالمملكة

صراحة – الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل الى اقل من 2كم على شرق ووسط وشمال المملكة وعلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، قد تصل سرعتها لأكثر من 50كم/ساعة على حفر الباطن والقصيم . ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق جازان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.