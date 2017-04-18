كوريا الجنوبية تقرر خفض مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور

صراحة – وكالات : قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن البلاد ستخفض مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور درجة واحدة اعتبارا من يوم الأربعاء بعدما وصل إلى أعلى مستوياته وذلك لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة منذ نحو أسبوعين.

وتكابد كوريا الجنوبية أسوأ وباء لإنفلونزا الطيور فيها منذ التأكد من أول حالة إصابة في نوفمبر تشرين الثاني مما دفع البلاد إلى إعدام أكثر من 37 مليون من الطيور الداجنة أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي للدواجن فيها.

وقالت وزارة الزراعة والطعام والشؤون الريفية في بيان إن من المرجح انحسار إنفلونزا الطيور في ظل عدم اكتشاف حالات إصابة جديدة منذ الرابع من أبريل نيسان.

وأضافت أنها ستواصل تعقيم المزارع وستظل حذرة إلى أن تصبح كوريا الجنوبية خالية من المرض.