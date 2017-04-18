المسابقات تعلن عن موعد وآلية مباراة الملحق

صراحة-الرياض:أفصحت إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد وآلية مباراة الملحق التي ستقام بين الفريق صاحب المركز الثاني عشر من دوري جميل وصاحب المركز الثالث في دوري أندية الدرجة الأولى حسب المادة (1/27) من لائحة المسابقات والبطولات ، حيث ستقام المباراتين بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً يتأهل منها الفائز بمجموع المبارتين لدوري جميل والخاسر يشارك في دوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي القادم 2017-2018 وذلك وفقاً للمادة (6/13) من نفس اللائحة.

مواعيد المباريات:

الذهاب: الخميس 11 مايو 2017 على أرض صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى

الإياب: الثلاثاء 16 مايو 2017 على أرض صاحب المركز الثاني عشر من دوري جميل

هذا وأكدت اللجنة أن تسلسل الإنذارات الصفراء لن تسري على المباراتين لكلا الفريقين بينما ستستمر البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية في المباراتين، متمنية لجميع الفرق التوفيق.