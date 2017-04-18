” بقدراتي استطيع” برنامج لخدمة المعوقين بالرس

صراحة-الرس:افتتح وكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف مساء أمس، برنامج “بقدراتي استطيع” بتنظيم من الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة بالرس “قدرة”،وفق أهدافها الاستراتيجية خدمة للفئة المشمولة برعايتها في المحافظة خاصة ومنطقة القصيم عامة.

وشهد البرنامج انطلاق السباق المارثوني لعشرين متسابقا من ذوي الإعاقة الحركية والفكرية والبصرية،وحقق المركز الأول من فئة الإعاقة البصرية عاصم المزيني ومن ذوي الإعاقة الفكرية ياسر مبارك ومن ذوي الإعاقة الحركية سعود المزيني.

واطلع العساف على المعارض المصاحبة لذوي الإعاقة التي أبرزت مواهب وقدرات هذه الفئة حيث أكد المشارك نايف عياد الوسيدي، أن الإعاقة لم تحد من قدراته الشخصية واتجه للتأليف ,رغم عدم قدرته على التواصل مع الجمهور إلا بواسطة الحاسب الآلي كونه أصيب بشلل إثر حادث مروري.

وبين المشارك خالد الحربي من ذوي الإعاقة الحركية أنه توجه للعمل في برمجة وصيانة الجوالات قبل ثلاث سنوات بعد إعاقته ولم تحد من قدراته الشخصية والمعرفية ،فيما يشارك أول محامي كفيف في المملكة نايف الخربوش بالبرنامج لعرض تجربته وقدرته على الحصول على رخصة المحاماة ليكون بذلك أول كفيف يعمل في مهنة المحاماة واستطاع الترافع عن عدد من القضايا ومازال يعمل في مكتبه الخاص بالمرافعات كما بادر في الترافع عن جميع فئات ذوي الإعاقة بشكل مجاني في جميع قضاياهم .

وقال وكيل محافظة الرس: إن الإعاقة قضاء وقدر وما شاهدناه عبر برنامج “بقدرتي استطيع ” يعد حافزا لغيرهم من ذوي الإعاقة للإبداع والتغلب على ما يواجههم من صعوبات وكسرهم الحواجز النفسية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية “قدرة” محمد بن صالح العوفي، حرص القائمين على الجمعية على تفعيل مختلف برامج ومبادرات وفعاليات ذوي الإعاقة في الإمكان العامة سعياً لدمجهم مع أفراد المجتمع وإبراز قدراتهم الشخصية والفريدة ،مشيراً إلى أن الجمعية أبرزت عدداً من المشمولين برعايتها في عدة مجالات .