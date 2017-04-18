35 ألف سوري استفادوا من توزيع الحملة الوطنية السعودية لأطقم الأواني المنزلية في مخيم الأزرق

صراحة-الرياض:استكملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مرحلتها الأولى في مخيم الأزرق ضمن مشروعها الإغاثي “شقيقي سفرتك هنية ” المعني بتأمين احتياجات الأشقاء السوريين من مستلزمات السفرة ليبلغ اجمالي عدد المستفيدين من هذه المساعدات 35605 مستفيد بواقع 7507 أسرة، حيث يحتوي طقم الأواني على (29) قطعة تتضمن حزمة من الاطباق والأكواب بأحجام مختلفة ، كما يرفق بكل طقم (24) قطعة من ملحقات المائدة الأخرى .

واوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان إن الحملة السعودية مستمره بتنفيذ برنامجها الإغاثي “شقيقي سفرتك هنيه ” نظراً للحاجة الماسة من قبل الأشقاء السوريين لمثل هذه المساعدات الإغاثية ، مؤكداً أن الحملة مستمرة باذن الله في تقديم برامجها الإنسانية في دول عمل مكاتب الحملة بالاردن وتركيا ولبنان والداخل السوري لصالح الأشقاء السوريين وبشكل منتظم والعمل على تطوير وتنويع البرامج الإنسانية .