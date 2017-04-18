“العمل والتنمية الاجتماعية”: تأسيس 200 مركز للإرشاد الأسري دعماً لمنظومة الحماية الأسرية

صراحة-الرياض:تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية زيادة عدد المؤهلين العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية إلى 21 ألف عامل، ومراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية إلى 200 مركز خلال السنوات الثلاث المقبلة، لإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية.

وتسعى الوزارة لتطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، في سبيل تقديم الدعم والمساندة لطالبي الخدمات الإرشادية بأنواعها، وفق معايير عالمية وموارد بشرية متخصصة، بأفضل وأيسر الطرق للمستفيدين.

وكشفت الوزارة أنها بدأت أولى خطوات تنفيذ المبادرة بوضع معايير للمرشد الأسري، ومعايير للمركز المقدم للخدمة، إضافة إلى دراسة وضع آليات رخصة المرشد الأسري، وتأهيل الكوادر بشكل مهني احترافي، وربط المراكز تقنياً، حتى الوصول إلى إسناد الخدمات للقطاع الأهلي والخاص.

وأكدت الوزارة استمرارها في تلقي بلاغات العنف الأسري، وحماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال على الرقم 1919 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان: 1919@mlsd.gov.sa أو الفاكس 0112927742، أو الحضور شخصياً لدى وحدات الحماية الاجتماعية الموجودة في مناطق المملكة كافة، حيث تتم مراحل سير البلاغ باستقباله وتصنيفه ودراسة الحالة، ومن ثم تقديم الخدمات ومباشرة البلاغ، وتزويد المستفيد برقم للبلاغ، والإجراءات التي طرأت عليه عبر الرسائل النصية.