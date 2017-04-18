مدير عام الجمارك يجتمع مع أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي

صراحة-الرياض:اجتمع مدير عام الجمارك المكلف أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مع أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بمجلس الغرف السعودية.

ونوّه الحقباني في بداية الاجتماع بالتعاون البنّاء بين الجمارك واللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، مبيناً أن اللجنة تُعد من أهم شركاء الجمارك .

وقال : يأتي عقد هذا الاجتماع لمناقشة أي معوقات أو ملاحظات قد تطرأ على العمل الجمركي في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة، ولطرح المقترحات والحلول التي من شأنها أن تُسهم في انسيابية حركة الواردات والصادرات.

وناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من المحاور، منها مناقشة لائحة المخلصين الجمركيين، التي يندرج منها “الرخصة الخاصة، تسهيلات الرخصة، لائحة الشركات”، إضافة إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بهذا القطاع سعياً في تذليل العقبات التي تواجه نموه، إلى غير ذلك من المحاور المدرجة ضمن جدول الأعمال.