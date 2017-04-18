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18 أبريل, 2017   2852

تعليم حائل يعقد شراكة مجتمعية في مجال الأمن والسلامة مع الشركة السعودية للكهرباء

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