حملة أمنية تضبط ٢٤٣ مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل بالقطيف

صراحة-الدمام:تمكنت الحملات الأمنية المشتركة من مكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف من ضبط 124 مخالفاً للمادة 39 من النظام، وعدد 119 مخالف لنظام الإقامة من جنسيات مختلفة في عدد من مناطق المحافظة، وذلك خلال الحملات الأمنية المشتركة بالمحافظة.

يذكر أن مكتب العمل بمحافظة القطيف يبذل جهوداً كبيرة في الحملات التفتيشية بالتعاون مع شرطة محافظة القطيف ممثلة بشعبة الضبط الإداري إذ أسفرت الحملات المستمرة عن ضبط عدد من المخالفين تم إحالتهم إلى إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لاتخاذ اللازم بحقهم.