مدير شرطة منطقة حائل يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديده

صراحة-الرياض:صدر الأمر الكريم القاضي بترقية كلاً من :
١- المقدم / سامي بن عثمان المشاري إلى رتبة عقيد
٢- الرائد/ مهل بن كنعان الشمري إلى رتبة مقدم
٣- الرائد/ سلطان بن مفلح العنزي إلى رتبة مقدم
٤- الرائد/ ممدوح بن عطيوي النعيضي إلى رتبة مقدم
٥- الرائد/ محمد بن نواف الجبرين إلى رتبة مقدم
وقد قام سعادة اللواء / عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢١-٧-١٤٣٨هـ بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق ،
كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .
والله الموفق،،،