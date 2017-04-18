مدير شرطة منطقة حائل يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديده

١- المقدم / سامي بن عثمان المشاري إلى رتبة عقيد

٢- الرائد/ مهل بن كنعان الشمري إلى رتبة مقدم

٣- الرائد/ سلطان بن مفلح العنزي إلى رتبة مقدم

٤- الرائد/ ممدوح بن عطيوي النعيضي إلى رتبة مقدم

٥- الرائد/ محمد بن نواف الجبرين إلى رتبة مقدم

وقد قام سعادة اللواء / عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢١-٧-١٤٣٨هـ بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق ،

كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .

والله الموفق،،،